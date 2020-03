Bart De Wever: “Als je nu niet kan overeenkomen, wanneer dan nog wel?”

“Als je nu niet kan overeenkomen, wanneer dan nog wel? Dus kunnen we hier nu eindelijk eens conclusies uit trekken.” Dat zei N-VA-voorzitter Bart De Wever zondag in ‘De zevende dag’ op Eén.

CD&V, SP.A en N-VA maakten zondag nog eens de analyse van de gebeurtenissen van een week geleden. “Ik zie wat ik zie en dat is dat PS en MR in hun eigen wereld leven en de vloer aanvegen met hun zusterpartijen. Ze geven hen zelfs geen kennis van de strategie die ze bewandelen”, zei De Wever.

Volgens de N-VA-voorzitter moeten nu conclusies worden getrokken over de toekomst van het land. “De komende maanden zal er niet veel stof zijn om ruzie te maken. De vraag is: hoe bereid je de vrede voor.”

Ook SP.A-voorzitter Conner Rousseau liet nogmaals zijn afkeer blijken van de politieke gebeurtenissen. “Dit is geen verhaal van Vlaanderen tegen Wallonië. In Wallonië kwamen ze ook niet overeen”, zei hij. “Als ik zie hoe het bepaalde partijen, niet enkel Magnette, niet lukt om vijf uur van Twitter of van tv af te blijven... De mensen zijn dat beu en zeker in tijden van crisis ben ik daar echt van gedegouteerd. Ik hoor mensen aan tafel ‘nee’ zeggen en later op tv ‘ja’. Kan je het nu echt in tijden van crisis geen vijf minuten laten om te liegen en te bedriegen?”

Volgens CD&V-voorzitter Joachim Coens zal er in de politiek een tijdperk voor en een tijdperk na corona zijn. “De samenleving zal fundamenteel veranderen en we moeten ons daar als politiek over bezinnen.” Mensen herontdekken volgens hem nu de essentie. “Gezondheid, verbondenheid. Hoe gaan we daar als politiek mee om, dat vind ik de vraag van vandaag.”