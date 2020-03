Jong slachtoffer is 39-jarige papa van baby van vier maanden: “Hij lachte nog dat hij waarschijnlijk corona had”

Eén van de jonge slachtoffers die het coronavirus gemaakt heeft, is een 39-jarige Brusselaar. Hij werd zo’n vier maanden geleden nog papa van een dochtertje. Dat meldt een goeie vriend in de Franstalige kranten van Sudpresse.

De vriend van de man vertelt z’n verhaal om mensen bewust te maken dat de maatregelen wel degelijk belangrijk zijn. “Ik had hem deze week nog aan de lijn. Hij dacht dat hij een simpele griep had en lachte dat hij corona had. Maar zaterdagochtend had hij zware ademhalingsproblemen en trok hij naar de spoeddiensten. Daar werd vastgesteld dat hij inderdaad corona had en werd hij beademd. Maar dat heeft hem dus niet kunnen redden: mijn vriend is gestorven.”

“Eerlijk gezegd, veel mensen zijn zich nog steeds niet bewust van de risico’s. Ze vinden het een ver-van-hun-bedshow, een ziekte die ze nooit zal raken. Maar de doden zijn er wel, het zijn niet alleen cijfers die onze overheid elke dag meedeelt. Ze bestaan ook echt. Ik woon zelf in Schaarbeek en ik kan u zeggen dat de maatregelen absoluut niet gerespecteerd worden. Kinderen spelen hier nog steeds op straat. En niet om te stigmatiseren - ik ben zelf van Marokkaanse origine - maar ik stel vast dat het vooral in deze buurten voorvalt waar mensen niet goed snappen dat binnen moeten blijven. Eerlijk, als we geen totaal uitgaansverbod installeren, zullen velen hun laars blijven lappen aan de regels.”

