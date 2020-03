Ninove -

In het centrum van Appelterre is zondagmorgen een persoon dood aangetroffen. De politie gaat uit van een verdacht overlijden. De man werd gevonden in een steegje in de straat Appelterre-Dorp, ter hoogte van de Sint-Rochuskapel. De politie kwam ter plaatse rond 10 uur zondagmorgen en stelde een perimeter in. Ook het parket kwam ter plaatse.