Woonzorgcentrum besmet met coronavirus: één patiënt overleden, 3 in ziekenhuis

Sint-Gillis-Waas / Wichelen - In het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Gillis-Waas is één oudere persoon overleden aan een besmetting met Covid-19. 19 andere bewoners van het woonzorgcentrum vertonen ook de symptomen, waarvan er 3 zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ook in woonzorgcentrum Molenkouter in Wichelen is een bewoner overleden.

“Helaas is het, ondanks alle quarantainemaatregelen, zo goed als onvermijdelijk dat uitbraken zoals deze voorkomen en nog zullen voorkomen in woonzorgcentra. De woonzorgcentra volgen al strikte richtlijnen op over bijvoorbeeld hygiëne en isolatie, die zover gaan dat er geen bezoek in het woonzorgcentrum mag komen. Maar dan nog kan je een woonzorgcentrum niet hermetisch afsluiten. Er blijft altijd een besmettingsrisico met kans op verdere verspreiding”, zegt Joris Moonens, woordvoerder Zorg en Gezondheid.

Bij een uitbraak zoals deze blijft de basisaanpak om de doorgedreven hygiëne aan te houden, wie ziek is te isoleren en waakzaam te zijn voor ziekteklachten. Alle woonzorgcentra hebben daarvoor richtlijnen gekregen die continu worden geüpdatet. Daarnaast evalueert het woonzorgcentrum met advies van Zorg en Gezondheid welke extra maatregelen ze kunnen nemen.

“Een van onze artsen staat in contact met het woonzorgcentrum. Zij hebben naar onze inschatting al het nodige gedaan om de uitbraak zo goed mogelijk te beheersen en verdere besmettingen te vermijden. Ook de komende dagen blijven we contact houden om de stand van zaken te evalueren en te bespreken wat mogelijk is in de specifieke context van dat woonzorgcentrum. Met adviezen rond isolatie en hygiëne en de vele inspanningen van directie en personeel proberen we verdere besmettingen zo goed mogelijk te vermijden.”

Over de toestand van de drie bewoners van het zorgcentrum die in het ziekenhuis liggen, is voorlopig niets geweten.

Ook dode in Wichelen

En ook een bewoner van woonzorgcentrum Molenkouter in Wichelen is vrijdag in het ziekenhuis overleden ten gevolge van een coronabesmetting. Tot op heden werden acht bewoners van het centrum positief getest op het virus. Eén onder hen verblijft nog in het ziekenhuis, zes anderen wonen weer in hun vertrouwde omgeving, maar wel in een aparte unit.

“Onze bewoners worden met de beste zorgen omringd”, beklemtoont burgemeester Kenneth Taylor (Samen). “We betuigen ons medeleven met de familie van de overledene.” Verder vraagt het bestuur om zo weinig mogelijk naar het Molenkouter te bellen. “Maar blijf vooral warme aanmoedigingen sturen. Alle preventieve maatregelen en de bezorgdheid zorgen immers voor extra druk bij het personeel.”