Overheid komt met extra steunmaatregel: wie woonlening niet kan afbetalen, krijgt uitstel

Er zijn meer concrete details bekend over het akkoord tussen de federale regering, de Nationale Bank en de banksector om de enorme economische impact van het coronavirus in de mate van het mogelijke te beperken. Meest in het oog springende maatregel: wie tijdelijk zijn hypotheeklening niet kan aflossen, kan zijn bank vragen om zonder kosten uitstel van intrestbetaling en kapitaalaflossing te krijgen tot 30 september.

De maatregel komt er nadat banken een belangrijke stijging hebben gezien van particulieren – meestal mensen die van de ene dag op de andere tijdelijk werkloos zijn geworden – die zeggen in de problemen te komen met de terugbetaling hun woonkrediet. Tijdelijke werklozen krijgen wel 70 procent van hun brutoloon uit­betaald, maar de berekening gebeurt op basis van een begrensd loon van 2.754,76 euro. Bijna 30 procent van de hypotheeknemers besteedt bovendien meer dan de helft van zijn loon aan de ­aflossing van een woonkrediet. Voor een goed begrip: dit is geen automatisme: wie hiervoor in aanmerking denkt te komen, moet eerst zijn bankier contacteren.

Bedrijven en zelfstandigen

Ook levensvatbare bedrijven en zelfstandigen die in de problemen dreigen te komen, krijgen uitstel van betaling tot en met 30 september, eveneens zonder aanrekening van kosten. De federale overheid activeert bovendien een garantieregeling voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen (met een maximale looptijd van twaalf maanden) die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. En dat voor een totaal waarborgbedrag van 50 miljard euro.

“Dit is een uitzonderlijke crisis die om uitzonderlijke maatregelen vraagt”, zegt minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD). “We zetten op dit moment alles op alles om te voorkomen dat gezonde bedrijven overkop gaan en gezinnen in betaalproblemen komen. Dat zou een negatieve spiraal op gang brengen en de huidige crisis alleen nog maar groter maken. We doen er dan ook alles aan om gezinnen en bedrijven bij te staan.”