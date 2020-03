Het ‘masterplan’ van de Premier League: hervatten in juni en tien matchen in zes weken om financieel drama te voorkomen

Overal in Europa liggen de sportcompetities stil door het uitbreken van het nieuwe coronavirus. Ook de Premier League werd noodgedwongen onderbroken en nu is de vraag hoe ( en of) de stilgelegde competitie zal afgewerkt worden. Volgens de Britse krant Telegraph ligt er in Engeland alvast een plan op tafel.

De voorsprong van Liverpool in de Premier League telt maar liefst 25 punten (met een match meer gespeeld), maar toch rees de afgelopen tijd de vraag of The Reds de titel wel mochten krijgen als de competitie niet zou worden afgewerkt. Een probleem dat men bij de Engelse voetbalbond FA liever wil vermijden en dus wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een plan.

Momenteel ligt de competitie stil tot 30 april, maar het lijkt nu al duidelijk dat er in mei nog niet meteen gevoetbald kan worden. En dus mikken ze in Engeland op 1 juni als streefdatum. Door het uitstellen van het EK naar volgende zomer is de agenda vrij, en daar wil de FA optimaal van profiteren. Probleem is wel dat er nog 9 à 10 speeldagen moeten afgewerkt worden en de start van het volgende seizoen al op 8 augustus geland staat. Om dat probleem te tackelen, wil de Engelse bond de kalender bomvol steken. Concreet: alle resterende Premier League én FA Cup-matchen op zes weken tijd afhaspelen, zodat er toch een maand tussenzit vooraleer de nieuwe campagne begint. Er zou nog wel steeds achter gesloten deuren gespeeld worden.

Op deze manier wil de FA een financieel drama voorkomen en de clubs hun inkomsten uit sponsoring en tv-contracten garanderen. Ook voor de mediapartners zou dit een dankbare oplossing zijn.