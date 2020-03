Wolfsburg van Koen Casteels herneemt maandag de trainingen ondanks coronacrisis

Foto: via REUTERS

Ondanks de pandemie van het coronavirus waarvan het epicentrum momenteel in Europa ligt, verwacht de Duitse eersteklasser Wolfsburg van Rode Duivel Koen Casteels maandag alle spelers terug op training, zo maakte de club zondag bekend. Vrijdag al hervatte reeksgenoot RB Leipzig de trainingen al.

Hoofdcoach Olivier Glasner en CEO Jörg Schmadtke willen de spelers maandagvoormiddag verzamelen in het stadion om de toestand te bespreken. Momenteel ligt de Bundesliga minstens tot 2 april stil, maar de verwachting is dat er een langer uitstel komt. Dinsdag zou er daaromtrent een vergadering zijn bij de Duitse voetballiga DFL. “Maar de huidige situatie is dat de competitie op 2 april wordt hervat en dus moeten wij daarop voorbereid zijn”, zegt Schmadtke.

Het is de bedoeling dat de spelers verdeeld worden in groepjes van vier om zo in het krachthonk te werken. Het gaat dus niet om een volledige groepstraining op het veld. Voor de start van de training wordt bij elke speler de lichaamstemperatuur gemeten en na gebruik zullen de douches ontsmet worden.