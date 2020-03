Nu de mensen moeten binnen blijven, nemen de dieren het leven in de stad over

Een video die toonde hoe helder het water was in de kanalen van Venetië ging afgelopen week viraal. Sinds de lockdown in Italië moesten de bootjes binnenblijven, waardoor de modderige ondergrond het water niet meer vertroebelde. Maar het is niet het enige beeld dat toont hoe de natuur herleeft nu de mensen moeten binnen blijven.

Zuidelijker in het land, in de kuststad Sorrento, hebben de dolfijnen nu vrij spel in de lege en rustige jachthaven. Nu er niet meer heen en weer gevaren wordt door bootjes, kunnen de dolfijnen naar hartelust spelen in het kalme water. Ook in andere steden in Italië komt de natuur weer tot leven: er werden everzwijnen met kleintjes gespot midden in het centrum van een stad. Ook in Japan werd een verandering opgemerkt. De bekende hertjes uit het Nara-park besloten om een tochtje te maken ver buiten de grenzen van het park.

De beperking van menselijk verkeer is ook te merken aan de luchtkwaliteit. In Noord-Italië verbeterde die duidelijk en ook in China is er een verbetering van de luchtkwaliteit merkbaar.

Deze animatie toont hoe de luchtkwaliteit in China opmerkelijk verbeterde sinds december 2019 Video: ESA

bekijk ook

Italië sluit zich volledig af, lockdown in “Wuhan-style”

UITGELEGD. Daarom blijf je beter “in uw kot”: zo snel verspreidt het coronavirus zich

Luchtkwaliteit Noord-Italië neemt duidelijk toe door ‘lockdown’