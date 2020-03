Kappers gaan overheid in gebreke stellen als ze moeten blijven werken: “Er wordt hier gespeeld met levens”

“Om een froufrou te knippen, komen we tot op 15 centimeter van het gezicht van de klant. Hetzelfde voor het scheren van een baard. Toch moeten wij blijven werken”, klagen de kappers in ons land. Ze hebben nu een advocaat in de arm genomen en stellen de Belgische overheid in gebreke als de maatregel niet herbekeken wordt. “Er wordt hier gespeeld met het leven van de kapper en van de klant”, klinkt het.