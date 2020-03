Politie patrouilleert met twee combi’s, zo kunnen agenten elkaar niet besmetten

Als je de politie belt, komen ze minstens met twee. Dat is in deze coronatijden niet anders. Alleen rijden ze in veel politiezones niet meer samen maar komen ze elk in hun eigen interventievoertuig. “Om te verhinderen dat ze elkaar zouden kunnen besmetten”, zegt korpschef Alain Meerts van de politiezone KLM.

Het is even wennen, de politie die met twee interventievoertuigen voor de deur stopt om een autodiefstal vast te stellen of met twee combi’s naar een ongeval met blikschade wordt gestuurd. Maar door het coronavirus gelden tijdelijk andere regels.

“Iedere korpschef kan zelf beslissen over welke maatregelen hij of zij neemt. Voorlopig is het dus nog geen algemene regel, maar wij kiezen er wel al voor om onze patrouilles te scheiden om eventuele besmetting te vermijden”, zegt Alain Meerts, korpschef van de politiezone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise (KLM).

Ook de politie van Dilbeek, in Vlaams-Brabant, doet aan ‘social distancing’ en splitst de patrouilles tijdelijk op in twee voertuigen omdat ze het zich niet kunnen veroorloven dat er nu plots verschillende politiemensen ziek zouden uitvallen, zegt Arnaud Vermoesen van de politiezone Dilbeek.

Als het aantal besmettingen blijft toenemen, is het niet uitgesloten dat een agent per politievoertuig straks de regel wordt zo lang het coronavirus in het land is.

“Intussen blijven wij teams uitsturen, zowel met auto’s als op de fiets, om de naleving van de verstrengde maatregelen te controleren. Wij stellen vast dat de meeste mensen de coronamaatregelen goed naleven. Toch zien we ook nog heel wat inbreuken zoals aannemers die hun personeel ophalen in busjes of mensen die op vriendenbezoek gaan”, zegt Vermoesen nog. Bij overtredingen wordt proces-verbaal opgesteld.