Handelaars hadden het al moeilijk door de opgelegde sluiting in deze coronatijden, maar afgelopen weekend werden de uitbaatsters van een skateshop en lingeriezaak nog eens geconfronteerd met een grote brand in hun winkel.

In de Ieperse Boterstraat is zaterdag omstreeks 22.30 uur een zware brand uitgebroken in het gebouw van skateshop AREA 51. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al door het dak. Het pand was ...