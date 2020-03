Hoofd intensieve verzorging CHC Luik zelf besmet met coronavirus

Al weken is hij in de weer om patiënten met Covid-19 weer op de been te krijgen. Maar nu is dokter Philppe Devos, hoofd intensieve verzorging van het CHC-ziekenhuis in Luik zelf getroffen.

Philippe Devos, hoofd intensive care bij het CHC in Luik en voorzitter van de Belgische Vereniging van Medische Vakbonden (Absym), kondigde zondag zelf op Facebook aan dat hij besmet was met Covid-19.

De president van ABSYM, die erg bezorgd is over de pandemie die momenteel de hele wereld ondergaat, moet dus zelf in quarantaine.

Hij zegt dat hij niet ziek werd door een gebrek aan beschermende kledij en mondmaskers maar dat hij gewoon pech heeft gehad.

De man is niet erg ziek en zal nu een tijdje thuis moeten blijven.

“Aangezien ik momenteel niet ernstig ziek ben, ben ik dus thuis opgesloten zoals vele andere Belgen. Ik ben natuurlijk verdrietig dat ik mijn collega ‘s niet kan helpen, maar ik moet ze niet besmetten en moet voor mezelf zorgen om zo snel mogelijk terug te komen. Ondertussen rust ik veel uit omdat de ziekte erg vermoeiend is. Bedankt aan mijn buren en vrienden die zich hebben aangeboden voor hun steun en hulp, want de hele familie is nu opgesloten. Mijn vrouw is ook ziek. Kinderen hebben geen symptomen, maar dat garandeert niet dat ze niet besmettelijk zijn. Daarom blijven we allemaal opgesloten”, schrijft uit op sociale media.