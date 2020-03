Hoe een achteloos uit het autoraam gegooide sigarettenpeuk hielp om een 35 jaar oude moordzaak op te lossen

Alles komt uit, al moesten de kraaien het uitbrengen: 35 jaar na de feiten is in Florida een lustmoord opgelost. De politie pakte de 57-jarige Daniel Wells op, op beschuldiging van seksuele aanranding en moord op de dan 23-jarige Tonya McKinley. Na een knap staaltje van ongewoon speurwerk, zo blijkt.

Tonya Ethridge McKinley had een zoontje van achttien maanden toen ze voor het laatst gezien werd. Het was 1 januari 1985, halftwee ’s nachts, toen Tonya het nieuwjaarsfeestje in Darryl’s Bar & Grille ...