Wat deed Kris Peeters zondagmiddag in Nieuwpoort?

Nieuwpoort / Breendonk / Liezele / Puurs-Sint-Amands / Ruisbroek - Maak geen niet-dringende verplaatsing en blijf vooral weg van de kust. Het kon deze week niet genoeg herhaald worden. Maar geldt dat ook voor Europarlementariërs? Europees parlementslid Kris Peeters stuude zondagmiddag een tweet vanuit Nieuwpoort en kreeg daar een hoop kritiek over.

Kris Peeters (CD&V) stuurde zondagmiddag om 3.21 u. om precies te zijn een tweet over de aanpak van de coronacrisis de wereld in. “Zowel bij gezondheids- als andere crises is een Europese aanpak noodzakelijk. Een virus kent geen grenzen. #COVID?19 https://twitter.com/vrtnws/status/1241677630182756353 …”, klonk het.

Peeters stuurde ook de plaats mee van waar hij de twee verstuurde namelijk Nieuwpoort. En dat lokte onmiddellijk een golf van protest los. Want geldt dat verbod om naar je tweede verblijf aan de kust te gaan misschien niet voor Europese parlementsleden, vroegen velen zich af.

Peeters liet zondagavond weten dat de tweet niet door hem werd gepost maar in zijn naam door zijn parlementair medewerker die in Nieuwpoort woont.

Nochtans, zo merkte iemand op, thuis in Puurs was zondag alvast niet.