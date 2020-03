Italiaanse arts ziet duidelijke oorzaak van uitbraak coronavirus in Bergamo: “Atalanta - Valencia was biologische bom”

Op 19 februari vierde Bergamo feest. De plaatselijke voetbaltrots Atalanta had er net voetballes gegeven aan Valencia in de achtste finales van de Champions League en won met 4-1. De tienduizenden aanwezige fans dansen en zongen van plezier. Een maand later wijzen Italiaanse artsen echter naar dat duel als oorzaak van de ongeziene uitbraak van het coronavirus in de streek rond Bergamo.

Een debutant in de Champions League, maar die avond verbaasde het de internationale voetbalwereld opnieuw. Atalanta veegde Valencia van de mat en stond met anderhalf been in de kwartfinales van de Champions League. “Een magische nacht” kopten de lokale kranten daags nadien. Voor het duel waren Timothy Castagne en co wel moeten uitwijken naar San Siro in Milaan. Dat de 40.000 aanwezige fans op elkaar gepakt de verplaatsing moesten maken, keert nu als een boemerang terug in het gezicht van de lokale bevolking.

Volgens Fabiano Di Marco, hoofd van de dienst longziekten in het ziekenhuis Papa Giovanni XXIII in Bergamo, heeft die avond ervoor gezorgd dat de regio zo zwaar getroffen is door het nieuwe coronavirus. “Ik hoorde al veel theorieën, maar hier is de mijne: 40.000 Bergamo-inwoners in San Siro voor Atalanta-Valencia. Met de bus, de auto en de trein. Dat was een biologische bom, helaas”, vertelt hij aan Corriere della Sera.

De terugmatch in Valencia werd in een leeg stadion gespeeld. Foto: EPA-EFE

Zijn collega-arts Francesco Le Foche, van het Umberto I-ziekenhuis in Rome, sluit zich deels aan bij die hypothese. “We kunnen zeggen dat dat een nulwedstrijd was”, klinkt het bij Corriere dello Sport. “Er waren in de regio rond Bergamo meerdere katalysatoren die de verspreiding tot ontploffing hebben gebracht, de wedstrijd Atalanta-Valencia kan daar één van zijn. Het was het hoogtepunt van collectieve euforie in een uniek seizoen voor de club. We zijn nu een maand later en de hallucinante toestanden indachtig, is die timing duidelijk. De bijeenkomst van zo’n grote groep mensen volgepakt op zo’n kleine ruimte, heeft dat ongetwijfeld in de hand gewerkt. Achteraf gezien is het niet te geloven dat er fans waren, maar toen was er nog veel onduidelijk. Nu is het ondenkbaar.”

Opvallend is dat bij Atalanta zelf nog geen besmettingen gecommuniceerd werden. Bij tegenstander testten al meerdere spelers en stafleden positief op het virus.