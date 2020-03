Toby Alderweireld doneert iPads aan ziekenhuizen: “Zodat mensen contact kunnen houden met hun geliefden”

Rode Duivel Toby Alderweireld pakt uit met een knap gebaar: de verdediger van Tottenham doneert vijftig iPads aan ziekenhuizen. Daar is nood aan, vertelt Alderweireld via Skype aan VTM Nieuws. “Het mentale aspect van iemand niet kunnen zien, zeker wanneer je ziek bent, wordt onderschat.“

Terwijl collega-Rode Duviel Romelu Lukaku al een grote som geld doneerde aan een ziekenhuis in Milaan, gooit Alderweireld het over een andere boeg. Hij koopt vijftig iPads aan om te verdelen over ziekenhuizen. “Ik wilde helpen, en toen is m’n vader bij ziekenhuizen gaan horen waar er nood aan is. Het klinkt misschien raar, want mensen zouden niet direct aan een iPad denken. Maar die mensen hebben geen contact. Je kan wel eens bellen, maar dat is toch heel anders dan te kunnen FaceTimen of Skypen. Daar is wel nood aan, want mensen voelen zich eenzaam. Het belangrijkste is om de ziekte te genezen, maar men onderschat het mentale. Iemand lang niet kunnen zien, zeker als je ziek bent, is zwaar. Toen dacht ik dat dat iets was waarmee we konden helpen.”

Alderweireld kwam ook kort even terug op de beslissing om het EK voetbal uit te stellen. “Voetbal komt altijd op de tweede plaats, gezondheid op nummer één. Bij de Rode Duivels kunnen we nog allemaal een jaar mee, dus dat is geen probleem. Misschien is het ook iets om naar uit te kijken, om deze ziekte achter ons te laten.”

De verdediger onderhoudt ondertussen thuis zijn conditie, met hulp van het nageslacht.