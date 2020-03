Koppen blijven rollen bij Anderlecht: paars-wit zet na Pär Zetterberg ook hoofdscout op straat

Er is alweer een herstructurering aan de gang bij Anderlecht. Nieuwe CEO Karel Van Eetvelt en zijn adviseur Wouter Vandenhaute laten zich meteen zwaar gelden. Nadat eerst sportief directeur Michaël Verschueren werd gedegradeerd, vielen er dit weekend twee ontslagen. Niet alleen clubicoon en assistent Pär Zetterberg kreeg zijn C4, maar ook hoofdscout Pieter Eecloo werd aan de deur gezet.

Eecloo begon ooit als logistiek medewerker, maar groeide door naar een leidinggevende functie. De onrust in het scoutingsdepartement is momenteel groot. De jongste jaren werkte paars-wit met veldscouts als Henrik Andersen, Daniël Renders, Goran Lovre, Eddy Vandaele, Albert Martens… Sommigen zijn op 30 juni einde contract en leven in onzekerheid. RSCA wil met de komst van Peter Verbeke, de nieuwe Head of Sports, veel meer inzetten op data-analyse. Rekrutering zal meer gebeuren op basis van statistieken en hoewel de club aangeeft dat veldscouting altijd belangrijk zal blijven, vrezen zij toch voor hun toekomst. Zeker nu er een sanering aan de gang is.

