Politie moet straatfeest stilleggen waar ook burgemeester op aanwezig was: “Allemaal maar een scheet in een fles”

Izegem -

De politie van Izegem heeft zaterdagavond een straatfeestje stilgelegd in Izegem, waarop ook burgemeester Bert Maertens (N-VA) aanwezig was. “Er was een dj, mensen dronken bier en stonden veel te dicht bij elkaar”, zegt een politiebron. Burgemeester Maertens verweert zich door te zeggen dat het “allemaal maar een scheet in een fles” was en dat het initiatief net was georganiseerd om de mensen in de zorg “een hart onder de riem te steken”. Maar hij geeft ook toe dat het in tijden van corona “misschien wel onvoorzichtig was”.