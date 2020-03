Marouane Fellaini is eerste Belgische voetballer met nieuw coronavirus: “Maak je geen zorgen, alles gaat goed met mij”

Marouane Fellaini (32) heeft corona. De gewezen Rode Duivel arriveerde vrijdag in China, waar hij zich met zijn club Shandong Luneng wou klaarmaken voor de start van de Chinese Super League. Maar een virustest bij aankomst bleek positief. Fellaini verblijft nu in quarantaine in een ziekenhuis tot hij genezen is. “Maar ik voel me wel goed”, laat hij vanop zijn ziekbed weten.