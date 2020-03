Sofie (36) en vele anderen blijven mondmaskers naaien: “Ze worden gebruikt, ook nu professionele maskers op komst zijn”

Gent / Melle -

Hoeveel mensen en hobbyclubjes het afgelopen weekend naarstig aan de naaimachine hebben gezeten om van restjes stof mondmasker te maken? We zullen het maandag kunnen vaststellen op de inzamelpunten. De solidariteit was in ieder geval indrukwekkend. “Gelukkig, want de onrust bij het personeel van woon-zorgcentra begon echt groot te worden.”