Minstens 340.000 euro per jaar, maar niemand wist nog wat hij deed

Anderlecht legt schuld bij coronacrisis

Zetterberg reageert op ontslag: “Wilde Anderlecht geld besparen? Ik weet het echt niet”

Binnen en buiten: de draaideurpolitiek van Marc Coucke bij Anderlecht

Zijn we cynisch als we zeggen dat dit het ideale moment was voor Anderlecht? Door de coronacrisis duurt het nog weken vooraleer er een echte confrontatie komt met de supporters en dus kon Pär Zetterberg nu ontslagen worden via een telefoontje van CEO Karel Van Eetvelt. Mogelijk heeft RSCA de impact van die beslissing onderschat, want de aanhang is furieus. Voor hen blijft Pär Zetterberg Mister Z: een paars-wit icoon en een heilige. Dat statuut verdient de Zweed ook op basis van zijn vroegere prestaties op het veld.

Zijn gouden aureool was ook de reden dat Marc Coucke Zetterberg eind 2018 terughaalde naar Anderlecht. Om zijn eigen vel te redden. De club zwalpte na slechte transfers, Luc Devroe was ontslagen en het idee rijpte om mensen met echt RSCA-DNA aan te stellen. Enter Frank Arnesen en Pär Zetterberg. Alleen was de functieomschrijving van de Zweed van in het begin erg vaag. Bewaker van het RSCA-DNA, hoe vul je dat in godsnaam in?

Alles en niets

Na verloop van tijd dronk Zetterberg koffietjes op Neerpede, bestelde hij schoenen en ging hij in zijn eentje fitnessen… Tja

Zetterberg werd assistent, maar beschikte niet over een trainersdiploma. Hij zetelde ook in het transfercomité, maar ook daar heersten twijfels. Vroeger had de voormalige nummer 10 al eens spelers naar Anderlecht geloodst – herinner u Max Von Schlëbrugge – en dat was allesbehalve een groot succes geweest. Van Coucke mocht Zetterberg ook PR-man spelen bij de sponsors, maar daar voelde hij zelf niet veel voor.

Pär Zetterberg werd zo een alles-en-nietsman. Toch had Anderlecht er behoorlijk wat geld voor over om hem aan boord te hijsen. Insiders vertellen ons dat de gewezen spelverdeler zo’n 340.000 euro per jaar verdiende. Dat bedrag valt te rechtvaardigen als de inbreng groot genoeg is, maar daar haperde het snel… Zetterberg zelf wou heel graag de nieuwe Jean Dockx – de legendarische assistent en vertrouwensman van de spelers – worden, maar zo ontwikkelde hij zich niet. Dat was deels zijn eigen schuld, deels de schuld van anderen.

Zo boterde het van meet af aan niet tussen Zetterberg en toenmalig trainer Fred Rutten. De Nederlander zag de Zweed als een spion van het bestuur en vroeg zich af wat hij precies deed op het trainingsveld. Nadat Zetterberg in een interview eens raad had gegeven aan Yari Verschaeren, zette Rutten hem publiekelijk op zijn plaats. En zijn rol vervaagde nog meer toen Vincent Kompany speler-manager werd. Ja, het respect tussen de twee Anderlecht-grootheden is enorm, maar de schaduw van Vince The Prince viel zo hard over Zetterberg dat hij bijna onzichtbaar werd. Opeens was hij niet meer nodig in het transfercomité en werd hij een soort van vierde assistent. Niets meer, niets minder.

Veel fitnessen

Op den duur wist bij Anderlecht niemand nog precies wat Pär Zetterberg deed of wat zijn exacte rol was. De Zweed zelf evenmin en dat sijpelde door in zijn attitude. Oké, hij warmde nog wel op met de invallers en gaf af en toe eens raad aan de jonkies en de middenvelders, maar voor de rest... Na verloop van tijd dronk Zetterberg koffietjes op Neerpede, bestelde hij schoenen en ging hij in zijn eentje fitnessen. Soms voelde hij zich zelfs te overbodig om mee te gaan op afzonderingen voor de wedstrijden en sloot hij pas aan bij de groep op matchdagen. Tja.

Met zo’n salaris viel dat uiteraard niet meer te rechtvaardigen, maar was dat louter zijn schuld? Anderlecht was het voorbije jaar zo’n chaotisch duivenkot dat het logisch was dat er al eens een duif de weg kwijt raakte. CEO Karel Van Eetvelt stelt nu orde op zaken, maar Anderlecht had Pär Zetterberg beter van meet af aan één duidelijke taak gegeven. Dan had vermeden kunnen worden dat ook dit clubicoon van zijn sokkel moest worden geduwd.