Franse spoedarts overlijdt door coronavirus

In Frankrijk, in de buurt van Parijs, is een spoedarts overleden aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus. Dat heeft de Franse minister van Gezondheid, Olivier Véran, zondag bekendgemaakt. Het gaat om het eerste overlijden van een arts in Frankrijk als gevolg van de pandemie.

Frankrijk heeft intussen draconische maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Een tiental steden – waaronder Amiens, Nice, Montpellier en Perpignan – gaan nog een stap verder. Daar is sinds vrijdag ook een avondklok van kracht, met als bedoeling het aantal sociale contacten nog verder te verminderen. Frankrijk noteerde al meer dan 560 overlijdens als gevolg van het coronavirus.(wer)