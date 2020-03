1,5 miljoen Britten 3 maanden in quarantaine

Groot-Brittannië schiet nu toch wakker rond het coronavirus. Na dagenlang te hebben gewacht met maatregelen, kwam er dit weekend een sluiting van cafés en restaurants. Gisteren kondigde premier Boris Johnson aan dat maar liefst 1,5 miljoen Britten – ter vergelijking, dat is de bevolking van heel Oost-Vlaanderen – drie maanden in quarantaine moeten. Het betreft vooral oudere mensen met een erg zwakke gezondheid. Mochten zij het coronavirus krijgen, zou dat voor deze mensen levensbedreigende consequenties hebben. De regering belooft hen hulp gedurende deze periode, bijvoorbeeld via het bezorgen van eten en medicijnen.

In Groot-Brittannië zijn al 240 Britten overleden aan het virus. De verwachting is dat dat aantal de komende dagen sterk zal stijgen vanwege de zwakke en trage aanpak van de Britse regering. Bovendien lijkt de bevolking de ernst niet door te hebben, waardoor de oproep van de overheid om vooral thuis te blijven allesbehalve strikt wordt gevolgd.(wer)