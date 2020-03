Hoe zwakker de overheid, hoe sterker het virus

In Iran valt elke tien minuten een dodelijk slachtoffer. Italië breekt het ene macabere record na het andere en grijpt naar Chinese quarantaine. Het dodental in Spanje piekt en de VS is op enkele dagen tijd het land met de meeste besmettingen geworden. Eén ding delen de landen: een chronisch gebrek aan vertrouwen in de overheid dat historisch is gegroeid en het virus veel kansen heeft gegeven.