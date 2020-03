Joeri: “Evenveel plezier in virtueel café: tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde plaats”

Ik word plots een expert in het communiceren via online tools. Zo heb ik ondertussen geleerd om leerlingen te helpen via de Smartschool Live-applicatie. In een chatbox kunnen ze vragen stellen waarop ik onmiddellijk een antwoord kan geven. Zij zien mij, ik zie hen niet, maar hun stemmen horen maakt al veel goed.

Ook WhatsApp kent geen geheimen meer. Via een videogesprek overleggen met collega’s over wat we gaan doen met de leerstof of even de guitige snoetjes van mijn petekind en neefjes kunnen zien, ik krijg er een warm gevoel van.

Wist je dat je in een virtueel café ook veel plezier kan maken? De dag werd afgesloten met een biertje onder vrienden, maar dan wel online. Elk jaar gaan we op driedaagse biertrip, meestal in het binnenland. De bespreking daarvan moest nog gebeuren. De biertjes die we vorig jaar ontdekten, hebben gisterenavond alvast enorm gesmaakt. Tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde plaats.