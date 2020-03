Liselotte: “Het doet me toch wat, een hele natie die zich achter één doel schaart”

“Liselotte, als je zin hebt zet ik straks een halve frangipanetaart voor jouw deur”, vraagt een buur. “Heerlijk”, antwoorde ik, en een kwartier later stond ze daar op de trap.

Het doet me toch wat, een hele natie die zich achter één doel schaart. Het respect dat naar elkaar getoond wordt en de moeite die iedereen doet, op het werk maar evenzeer daarbuiten. Iedereen probeert er echt het beste van te maken en dat vertaalt zich in zo’n warme initiatieven. Ik word persoonlijk overladen met berichtjes en fijne aanmoedigingen en word zelfs wat emotioneel als ik door de straten fiets en al die witte vlaggen zie wapperen. Nu we te kampen hebben met een pandemie, wordt mijn wereld weer veel kleiner. Reden te meer om dankbaar te zijn voor de fijne buren die ik heb! Voor een babbel vanuit het raam, voor een wandeling of om taart te eten. Smakelijk! (lto)