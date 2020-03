Coronavirus: Vignet voor Nederlandse grensarbeiders met cruciaal beroep die Belgische grens over willen

Nederlandse grensarbeiders die werken in vitale sectoren en een cruciaal beroep uitoefenen kunnen met een vignet sneller de grens tussen België en Nederland oversteken. Dat vignet moet oponthoud bij de grens voorkomen, meldt het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken.

België verbiedt sinds woensdag niet-essentiële reizen naar het buitenland. Mensen die in België wonen en in Nederland werken of andersom mogen de grens wel over met een werkgeversverklaring. Bepaalde mensen, die in belangrijke sectoren zoals de zorg werken en onmisbare beroepen uitoefenen, kunnen een speciaal vignet aanvragen.

Zonder zo’n vignet is het niet toegestaan om vanuit Nederland via België naar een Nederlandse eindbestemming te reizen, ook niet voor woon-werkverkeer. Het vignet is er gekomen na overleg tussen Nederlandse en Belgische ministers.

“De Belgische autoriteiten controleren actief en verschillende grensovergangen zijn gesloten”, schrijft het ministerie. Het is strafbaar het verbod op niet-essentiële reizen te overtreden, benadrukt Binnenlandse Zaken. “Het gebruiken van een vignet op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dit is een strafbaar feit.”