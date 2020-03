Coronavirus: Verenigde Arabische Emiraten schrappen alle passagiersvluchten, ook transit

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) schrappen door de coronapandemie vanaf woensdag alle passagiersvluchten, ook voor doorgaande reizigers, en dat voor twee weken. Dat hebben ze maandag aangekondigd.

De autoriteiten “hebben beslist om alle passagiersvluchten, aankomende, vertrekkende en transit, te schrappen in de Verenigde Arabische Emiraten, als onderdeel van de voorzorgsmaatregelen die zijn genomen om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen”, klinkt het bij het officiële persagentschap WAM.

“Vrachtvluchten en medische noodevacuatie zijn vrijgesteld” van deze maatregel. Die gaat binnen 48 uur van kracht en wordt binnen twee weken herzien.

In de Verenigde Arabische Emiraten, waarvan de internationale luchthavens in Dubai en Abu Dhabi belangrijke knooppunten zijn voor het internationale luchtverkeer, zijn vrijdag voor het eerst twee doden geregistreerd door het coronavirus. In totaal zijn 150 mensen er besmet.

De luchtvaartmaatschappij Emirates, die gevestigd is in Dubai, kondigde zondag aan dat alle commerciële vluchten geschrapt zijn, met uitzondering van dertien bestemmingen: Groot-Brittannië, Zwitserland, Hongkong, Thailand, Maleisië, de Filipijnen, Japan, Singapore, Zuid-Korea, Australië, Zuid-Korea, de VS en Canada. De maatschappij doet dat omdat verschillende regeringen hun landgenoten die vastzitten in het buitenland willen kunnen repatriëren.

Zaterdag hadden de VAE al aangekondigd dat de stranden, parken, zwembaden, bioscopen en sportcentra gesloten bleven.