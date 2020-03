1.500 mensen technisch werkloos bij Picanol door coronavirus

Het merendeel van de 1500 werknemers van weefgetouwenproducent Picanol in Ieper is sinds maandag technisch werkloos. Foto: credit

Ieper - Het merendeel van de 1.500 werknemers van weefgetouwenproducent Picanol in Ieper is sinds maandag technisch werkloos. Het bedrijf kondigde aan het begin van de week aan dat ze het productieproces tijdelijk stilleggen, met uitzondering van enkele kleinere afdelingen.

“We hadden al een uitgebreide reeks gezondheids- en veiligheidsinitiatieven genomen om onze werknemers en anderen te beschermen tegen het virus, maar in het licht van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de wereldwijde verspreiding van COVID-19, zullen we nu effectief ook de productie in onze fabriek in Ieper tijdelijk stopzetten”, zegt communicatiedirecteur Frederic Dryhoel.

Cyberaanval

“Op basis van de huidige omstandigheden verwachten we dat het enige tijd kan duren voordat de productieactiviteiten weer volledig operationeel zijn”, voegt Dryhoel er aan toe. Aangezien het niet duidelijk is wanneer de productie kan herstarten, weet de Picanol Group op dit moment nog niet welke financiële impact deze productieonderbreking zal hebben.

“Het is geen goed begin van dit nieuwe jaar.” Het bedrijf lag begin dit jaar ook al meerdere dagen stil. Picanol werd op 13 januari slachtoffer van een grootschalige cyberaanval met ransomware. “We waren nog volop bezig met alle achterstand weg te werken.”