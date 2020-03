Gedetineerden zoeken nog tien naaimachines om mondmaskers te maken tegen coronavirus

Ruiselede - Het Gevangeniswezen is nog op zoek naar tien naaimachines zodat gedetineerden in de gevangenissen massaal mondmaskers kunnen stikken. Vooral voor de halfopen inrichting, het penitentiair landbouwcentrum in Ruiselede, worden nog naaimachines gezocht. “We nemen ook gewone machines aan”, zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver. Indien mensen hun naaimachine aan de gedetineerden willen schenken, kunnen zij contact opnemen via kathleen.vandevijver@just.fgov.be.

De gevangenissen in ons land werden vorige week al overstelpt met naaimachines na hun oproep tot het bekomen van semi-industriële naaimachines. Ze kregen 148 aanmeldingen via mail en telefoon. Een vijftigtal gedetineerden uit verschillende gevangenissen is ondertussen bezig met het naaien van de mondmaskers. Sommigen onder hen hadden al ervaring met het naaien van mondmaskers in het kader van Cellmade, een project om arbeid in de gevangenissen te stimuleren. Ze gebruiken voor de mondmaskers hoogtechnologische stof, die reeds wordt gebruikt in operatiezalen.