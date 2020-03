Radja Nainggolan leerde een wijze les in lockdown en weert zich tegen de verveling: “Ik ga eens goed uitgaan als dit voorbij is”

Hoe zou het in volle coronacrisis zijn met Radja Nainggolan? Vrij goed, zo blijkt. De flamboyante middenvelder van Cagliari/Inter houdt zich bezig in het zwaar getroffen Italië en leerde intussen een wijze les in de lockdown daar. “Ik ga door met voetballen tot m’n 50ste”, aldus ‘Il Ninja’.

In Italië lopen de besmettingen intussen in de tienduizenden. Het Zuid-Europese land is dan ook in volledige lockdown. Buitenkomen is er niet meer bij, tenzij het écht moet. Maar Nainggolan houdt zich op Sardinië zo goed mogelijk bezig.

“Ik ga er vrij goed mee om”, klinkt het in een interview via Instagram. “Ik wacht geduldig op nieuws tot we opnieuw mogen voetballen. Ik verlies wel eens het tijdsgevoel, moet ik toegeven. We zitten op de Playstation, kijken televisie, ik heb een DJ-set waar ik af en toe plezier mee maak… Anders zou elke dag precies dezelfde zijn.”

Zo hele dagen thuiszitten, het blijkt niets voor Nainggolan. Het leerde hem veel over zijn toekomstplannen. “Ik heb wel eens gezegd dat ik zou spelen tot mijn 34ste”, klinkt het. “Maar nu begin ik te denken aan voetballen tot mijn 50ste. Want 24 uur per dag thuis zijn, dat is echt niets voor mij! Als deze situatie voorbij is, ga ik eens goed uitgaan. Zoals vroeger.”

Foto: AFP

Favoriete middenvelders

Tussendoor werd Nainggolan gevraagd naar zijn drie favoriete middenvelders. Hij haalde Luka Modric aan “omdat die alles kan op een hoog niveau”. En Clarence Seedorf “omdat die ongelooflijk krachtig was en ik van hem nooit de bal kon afpakken”.

Maar als hij moet kiezen, dan opteert Nainggolan toch voor een middenveld zoals hij bij Roma had: met Miralem Pjanic, Daniele De Rossi en Kevin Strootman.