Real Madrid wint FIFA20-toernooi voor het goeie doel, Barcelona-speler Sergi Roberto “mocht niet deelnemen”

Op het veld scoort Marcos Asensio door blessureleed al een tijdje niet meer voor Real Madrid, maar in het populaire voetbalspel FIFA20 heeft hij zijn team zondag de overwinning bezorgd in een onlinetoernooi dat was opgezet door La Liga en waarvan de opbrengst van 140.000 euro bestemd is voor de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.