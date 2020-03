Minder dan anderhalve meter afstand: NMBS helpt mensen met beperking niet meer op de trein

Door de anderhalve meter afstand op de werkplek-regel kunnen mensen met een beperking de trein niet meer op. Immers, de NMBS biedt hen geen assistentie meer. “Maar ik zit in een elektrische rolstoel, de assistentie kan gerust op anderhalve meter afstand blijven”, zegt Bram Aelvoet.

Bram Aelvoet. Foto: Stefanie Deleu

Bram Aelvoet (37) moet vandaag naar het universitair ziekenhuis in Gent. Ze zullen er een nieuwe onderhuidse pomp plaatsen. “Een medisch noodzakelijke ingreep”, liet het UZ weten. Dus uitstellen gaat niet.

Bram zou zoals altijd de trein van Oostende naar Gent nemen. Zaterdag vulde hij een NMBS-aanvraagformulier in voor assistentie. Dat doet hij altijd wanneer hij met de trein naar vrienden, familie of de dokter reist. “Formidabele dienstverlening, niks van te klagen. Maar nu kreeg ik telefoon terug. De dienst is afgeschaft. Ik heb ondertussen een duurder taxi-transport besteld, waarmee ik ook nog eens minder zelfstandig ben.”

Niemand in gevaar brengen

Woordvoerder Dimitri Temmerman bevestigt dat de NMBS tijdelijk is gestopt met de assistentie-service. “ Alleen zo kunnen we ons schikken naar de richtlijn van de overheid die zegt dat op werkplaatsen anderhalve meter afstand moet zijn tussen de werknemers. We willen noch de reizigers, noch onze werknemers in gevaar brengen.”

De dienst is nochtans zeer populair. Jaarlijks zijn er tot 50.000 aanvragen voor. Al zijn die ook in deze coronatijden ferm teruggelopen. Dimitri Temmerman zegt dat het moeilijk is een exact cijfer op die terugloop te plakken. Wel weet hij dat door de corona-impact de bezettingsgraad op de treinen terugliep naar vier procent.

Beetje vindingrijkheid, graag

Kurt Vanhauwaert, van Konekt vzw, die zich inzet voor de integratie van mensen met een beperking, doet een oproep naar de NMBS voor een beetje vindingrijkheid: “De tijd dat men iemand in een rolwagen letterlijk aan boord moest dragen, die is intussen al lang voorbij. Er bestaan genoeg hulpmiddelen die ervoor zorgen dat men voldoende afstand kan bewaren tussen het personeel en de klant.”

Konekt noemt deze coronamaatregel van de NMBS discriminerend. “Ze zegt dat de deze maatregel kadert in de treindienst van nationaal belang. Indirect zegt de NMBS hiermee dat personen met een beperking geen job van nationaal belang kunnen hebben en sowieso geen dringende reden kunnen hebben om zich te verplaatsen. Het stoort ons ook dat de NMBS pas laat op haar site melding maakte van de nieuwe regeling.’