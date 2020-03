Brusselse politie zet drone in om wandelaars aan te manen afstand te houden

Afgelopen weekend was het prachtig lenteweer en dat lokte heel wat mensen naar openbare parken en bossen. Door de uitbraak van het coronavirus zijn er echter heel wat maatregelen van kracht van besmetting te vermijden. In Brussel zette de politie een drone in om wandelaars in het Jubelpark aan die maatregelen te herinneren. Het vliegend tuig herhaalde regelmatig een boodschap die burgers moet aanmanen ‘social distancing’ te respecteren.