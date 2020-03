Coronacrisis slaat toe bij Anderlecht: medewerkers op economische werkloosheid, club vraagt inspanning aan spelers

RSC Anderlecht plaatst vanwege de coronacrisis vanaf dinsdag een groot deel van de medewerkers op economische werkloosheid. Spelers en directie zullen een aanzienlijke inspanning doen om de kosten te reduceren. Daarover verwacht de club eerstdaags een akkoord, zo klinkt het maandag in een persmededeling.

“De coronacrisis heeft een ongeziene impact op ons leven. RSC Anderlecht ontsnapt niet aan de gevolgen van de pandemie. Onze club ziet zich verplicht, door de grote onzekerheid rond haar inkomsten, om zolang de overheidsmaatregelen een normaal functioneren beperken, de uitgaven zoveel mogelijk te beperken en veel flexibiliteit en inspanningen te vragen aan al haar medewerkers.”

“Royal Sporting Club Anderlecht heeft ervoor gekozen om deze inspanningen solidair op te stellen. Dit betekent dat iedereen die betrokken is bij de club zijn of haar steentje bijdraagt. Concreet zal, vanaf morgen/dinsdag 24 maart, een groot deel van de medewerkers op economische werkloosheid geplaatst worden. De kosten van de dienstverleners zullen tot een minimum beperkt worden. Spelers en directie zullen een proportionele en dus aanzienlijke inspanning doen om de kosten te reduceren. Daarover zal eerstdaags een akkoord gemaakt worden. RSC Anderlecht heeft in haar rijke geschiedenis al heel wat uitdagingen het hoofd geboden. Ook deze crisis zullen we samen overwinnen.”

Bij een technische werkloosheid wordt de arbeidsovereenkomst tijdelijk geschorst. Sporters vallen dan terug op een bedrag dat gelijk is aan 70 procent van het gemiddelde loon, dat een bovengrens heeft van 2.353,21 euro bruto per maand. Voor anders werknemers, zoals trainers, is die bovengrens 2.754,76 euro per maand. Bij sporters ligt het bedrag lager omdat zij in ons land lagere RSZ-bijdragen betalen. Onder meer premies en tekengelden voor spelers moeten door de clubs gewoon uitbetaald worden.