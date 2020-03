13 nieuwe doden en 32 patiënten erbij op intensieve zorg in ons land: “Voor het eerst lichte daling, we hebben het virus bij het nekvel”

De voorbije 24 uur zijn in ons land nog eens 13 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, waardoor het totaal op 88 komt. Ook het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is gestegen met respectievelijk 342 en 290. Dat werd bekendgemaakt op de dagelijkse persconferentie van het Crisiscentrum. “We hebben het virus bij het nekvel”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

De nieuwe cijfers die het Crisiscentrum maandag meedeelde, zijn de volgende. Het aantal doden steeg met 13 tot 88, het aantal patiënten op intensieve zorg steeg met 32 tot 322 en er kwamen nog eens 342 nieuwe besmettingen bij. Het totaal aantal vastgestelde besmettingen in ons land staat daarmee op 3.743. De FOD Volksgezondheid benadrukt dat dit een onderschatting is van het reële aantal besmettingen.

“Voor het eerst sinds het begin van de uitbraak zien we een lichte daling van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Dat is bemoedigend, maar we moeten voorzichtig blijven, de komende dagen moeten we zien of dat zich verderzet”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “We hebben het virus bij het nekvel en we moeten vasthouden. We moeten deze inspanning nog een tijd aanhouden.”

Er klonk lichte positiviteit bij de persconferentie, maar één boodschap benadrukten ze toch: “Houd dit vooral vol de komende weken”, aldus Yves Stevens van het crisiscentrum. “Jammer genoeg stellen we vast dat bij sommige mensen de urgentie nog niet is doorgedrongen. Als we nu niet de maatregelen strikt gaan volgen, dreigt de situatie in ons land onbeheersbaar te worden. Dus nogmaals: leef de maatregelen strikt na.”