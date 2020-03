Drie jaar cel voor Oostendenaar die kameraad in de borst stak

Oostende - De Brugse correctionele rechtbank heeft een 45-jarige Oostendenaar veroordeeld tot drie jaar effectieve gevangenisstraf voor een steekpartij in Oostende. Glenn Vanbavinckhove plantte een mes in de borst van een kameraad, maar hield vol dat hij uit wettige zelfverdediging handelde. Het openbaar ministerie had vier jaar cel geëist voor poging tot doodslag, maar van een oogmerk tot doden was volgens de rechters geen sprake.

Op zaterdag 27 juli 2019 zagen omwonenden hoe een bloedende man door de Peter Benoitstraat in Oostende strompelde. De 39-jarige Oostendenaar van Tsjetsjeense origine werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar was snel buiten levensgevaar. In een woning in diezelfde straat werd kort na de feiten een verdachte opgepakt.

Glenn Vanbavinckhove en A.M. hadden in de woning van een vriendin samen drugs gebruikt. Door de cocaïne zou de beklaagde al enkele dagen aan slapeloosheid geleden hebben. Volgens de procureur sloeg hij zonder duidelijke reden met zijn gitaar op het hoofd van zijn kameraad. Bij een operatie werd in die hoofdwonde zelfs nog een stuk van de gitaar aangetroffen.

Mes afgepakt

Het slachtoffer begon zich te verweren door zelf ook klappen uit te delen. Op een bepaald moment voelde M. echter pijn in de borst. Hij kon het mes wel nog afpakken en weggooien, blijkt ook uit de snijwonden aan zijn handen. Het OM benadrukte dat de versie van M. zeker geloofwaardiger is dan die van de beklaagde. Een getuige zag immers hoe het slachtoffer enkel wilde vluchten.

De verdediging pleitte dat van poging tot doodslag absoluut geen sprake kon zijn. “Ik blijf hier echt op mijn honger zitten. Waar is het element dat bewijst dat mijn cliënt de bedoeling had om te doden? “, aldus meester Jean-Marie de Meester. Volgens de advocaat wisten beide betrokkenen amper nog wat er gebeurd was. Zo dachten ze zelfs allebei dat ze met iemand anders geknokt hadden.

400 euro

Mogelijk wilde M. geld stelen van de beklaagde. Bij aankomst in de gevangenis werd in de schoenzool van Vanbavinckhove effectief 400 euro aangetroffen. Tijdens de schermutseling zou de beklaagde het mes naar eigen zeggen enkel bovengehaald hebben om zich te verdedigen. V. beweert zelfs dat M. het mes ontfutselde en hem als eerste probeerde te steken.

Meester de Meester vroeg uiteindelijk de vrijspraak, op basis van wettige zelfverdediging. Daarnaast stelde de verdediging voor om de feiten te herkwalificeren naar opzettelijke slagen en verwondingen, maar zonder oogmerk tot doden.

Strafblad

Op het proces kwam ook het uitgebreide strafblad van beide betrokkenen aan bod. Zo liepen ze allebei al veroordelingen op voor diefstallen met geweld en gewapende afpersing. A.M. kreeg in 2003 trouwens zelf al vier jaar cel voor poging tot doodslag. Toen een Russische man hem geen geld wilde geven, stak hij hem toen twee keer in de borst en een keer in de buik.

“Ik heb enkel mijn eigen leven verdedigd”, stelde de beklaagde in zijn laatste woord. Daarna volgde een lange uiteenzetting van zijn versie van de feiten. Vanbavinckhoven beweerde onder andere dat het slachtoffer gedreigd had om zijn Perzische kat uit het raam te gooien. “Toen hij daarmee dreigde, heb ik dat slagersmes tussen mijn riem en mijn broek gestoken, want dat beestje kan zich niet verdedigen. Hij heeft ook met een ijzeren statief drie of vier maal op mijn hoofd geslagen.”