Thibaut Courtois geniet ten volle van dat andere talent met zijn handen: “Nooit gedacht dat ik op zo’n hoog niveau zou racen”

Keepen kan hij als de beste, maar ook met een F1-wagen virtueel rondrijden. Thibaut Courtois heeft zich in coronatijden ontpopt tot een ster in de wereld van het online racen.

In navolging van de ‘Not the Aus GP’ van vorige week wordt er deze week opnieuw een online race-evenement gehouden, dit keer ter vervanging van de uitgestelde Grote Prijs Formule 1 van Bahrein. Stoffel Vandoorne en Thibaut Courtois deden opnieuw mee, maar onze landgenoten kenden heel wat pech in de ‘Not the Bahrain GP’. Vandoorne werd later op de avond wel knap tweede in de ‘Virtual Bahrain Grand Prix’.

Onze nationale nummer één kan zijn passie voor autorijden en de Formule 1 volledig benutten in tijden van corona. “Ik ben fan van videogames, maar ik speel vaker F1 dan FIFA”, zegt Courtois bij La Dernière Heure. “Ik ben in 2013 begonnen op de Playstation. Wat later heb ik op aandringen van mijn vriend Arnaud Degreef - die voor KMSK Deinze speelt - geïnvesteerd in een Playseat en een Fanatec Podium stuur. Sindsdien racen we bijna elke avond. We namen ook deel aan professionele races, waar ik F2-piloot Louis Deletraz leerde kennen. Hij gaf me veel advies. Net als Jarno Opmeer, een voormalig Nederlandse piloot die uitgegroeid is tot een van de beste gamers. ”

F1 = voetbal

Dat bracht Courtois vorige week tot een tweede plaats in de ‘Not the Aus GP’. En eigenlijk had het nog beter gekund. “Na de wedstrijd vertelde men mij meteen dat mijn stuur niet goed was afgesteld. Dat heb ik dus voor de wedstrijd in Bahrein veranderd. Zolang ze mij willen, hoop ik te blijven rijden. Het is behoorlijk druk”, zegt de doelman van Real die meestal met een McLaren rijdt. “Dat is omdat ik Carlos Sainz heel goed ken. Bovendien is racen met een simulator goed voor de concentratie en reflexen. In de autosport en in het voetbal moet je heel precies zijn. Het kleinste foutje is fataal. Als je een fractie van een seconde te laat remt, zit je in de bak of de muur.”

“Ik had aanvankelijk nooit gedacht dat ik op zo’n hoog niveau zou meespelen”, geeft Courtois toe. “Maar ik amuseer me wel. Ik praat ook soms met Stoffel Vandoorne. Het was leuk om vorige week voor hem te finishen, ook al was het door een crash. We konden erom lachen. Ik weet wel dat het maar een spel is. Een carrière achter het stuur? Ik weet het niet, we zullen eerst zien tot welke leeftijd ik kan voetballen. Daarna zou ik graag eens racen op een circuit, om te zien wat mijn niveau is. En als ik snel ben, waarom niet? Ik vind het misschien leuk.”

Courtois heeft thuis wel wat wagens staan: een Lamborghini Urus 4x4, een Mercedes GT63S AMG, een Aston Martin Vantage en een “kleine RS3 omdat Audi sponsor is van Real Madrid.” Maar die staan door de Spaanse lockdown dus in de garage. “Ik denk dat we allemaal verrast waren door de kracht van dit virus. Plots explodeerde het. Mensen moeten begrijpen dat dit serieus is. Er zijn al veel doden gevallen. De regels van de autoriteiten moeten dan ook worden opgevolgd. Hoe meer we de instructies volgen, hoe sneller we uit deze crisis kunnen komen.”