Belgisch instituut voor gezondheid waarschuwt voor pollenallergie: “Niet te verwarren met griep of Covid-19”

Het pollenseizoen is weer gestart, meldt Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid. De afgelopen dagen zijn berkenstuifmeelconcentraties in de lucht toegenomen. Daardoor kunnen symptomen van allergie optreden, niet te verwarren met niet te verwarren met een verkoudheid, griep of Covid-19.

Sciensano benadrukt daarom het verschil in symptomen. De belangrijkste om te onthouden is dat een allergie geen koorts en spierpijn veroorzaakt. Je kunt wel last hebben van een loopneus, hoest, ademhalingsmoeilijkheden en vermoeidheid. Het berkenstuifmeelseizoen duurt gemiddeld vijf weken, terwijl de symptomen van griep of verkoudheid van kortere duur zijn. Bovendien geldt voor allergieën geen incubatietijd. Bij twijfel belt u het best met uw huisarts.

Minstens 1 op 10 personen in België heeft naar schatting last van allergische klachten bij blootstelling aan grote hoeveelheden berkenstuifmeel. Pollenallergie is een chronische seizoensgebonden ziekte waarvan rhinitis (ontsteking van het neusslijmvlies) de meest voorkomende vorm is en astma de meest ernstige. Pollenallergie kan zich ook uiten in voedselallergieën.

“In Brussel nemen de concentraties van deze allergieverwekkende stuifmeelsoort dag na dag toe, met respectievelijk 23, 47 en 45 berkenstuifmeelkorrels per kubieke meter lucht op dinsdag, woensdag en donderdag“, legt Ann Packeu uit, wetenschappelijk medewerker van de afdeling Mycologie & Aerobiologie van Sciensano. “De weersvoorspellingen kondigen optimale weersomstandigheden aan voor de verspreiding van het stuifmeel in de lucht, wat tot relatief hoge concentraties zou kunnen leiden. Als gevolg daarvan zal ook het risico op allergieën toenemen. Boven de drempelwaarde van 80 berkenstuifmeelkorrels per kubieke meter lucht hebben de meeste mensen met een allergie waarschijnlijk last van symptomen. Net als bij de els en de hazelaar in januari is het berkenseizoen dit jaar relatief vroeg begonnen.”