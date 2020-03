Tot 30 maanden cel voor Georgische winkeldieven die inreden op winkeluitbater

Torhout - Vier Georgiërs zijn door de Brugse strafrechter veroordeeld voor hun aandeel in tien winkeldiefstallen. Na feiten in Torhout werd zelfs ingereden op de uitbater die hun voertuig had klemgereden. Voor het kopstuk werd 30 maanden effectieve gevangenisstraf uitgesproken.

Op 21 augustus 2019 zakten Levan K. (30), Akvsenti K. (43) en Tamaz K. (48) af naar Knokke-Heist. In het Kruidvat en de Carrefour maakten ze cosmeticaproducten ter waarde van ruim 100 euro buit. Het ging onder andere om lippenstift, oogschaduw en mascara. Tamaz K. stal diezelfde dag ook twee hemden bij de NZA Store en een kinderjasje in de JBC. In de koffer van hun Mazda werden nog spullen aangetroffen die vermoedelijk eerder gestolen waren, maar voor die feiten sprak de rechter hen vrij.

Het onderzoek wees uit dat Levan K. ook in december 2017 al op dievenpad was. Tussen kerst en nieuw maakte hij samen met Nodar B. (34) in totaal 180 pakjes sigaretten buit. De beklaagden sloegen hun slag in de OKay-filialen van Knesselare, Beernem, Zedelgem en Jabbeke.

Delhaize

Op 28 december 2017 werden ze echter op heterdaad betrapt toen ze in de Delhaize van Torhout een winkelkar vol etenswaren, pampers, sigaretten en alcohol wilden stelen. De zaakvoerder en zijn kassierster achtervolgden de daders en konden de Peugeot met Franse nummerplaat een kilometer verderop ook klemrijden. De Georgiërs ramden echter twee keer de wagen van de zaakvoerder, waardoor ze alsnog te voet konden ontkomen.

Levan K. riskeerde 37 maanden cel, maar bleef lang zijn betrokkenheid ontkennen. “Ik heb spijt van de feiten die ik niet betwist”, zei hij echter in zijn laatste woord. Ook zijn kompanen bij de feiten in Knokke minimaliseerden hun aandeel in de zaak en vroegen om een straf met uitstel. Nodar B. liet verstek gaan voor zijn proces.

De rechter veroordeelde Levan K. uiteindelijk tot 30 maanden effectieve celstraf. Tamaz K. en Nodar B. kregen voor hun aandeel in de zaak twee jaar effectieve gevangenisstraf. Ten slotte werd voor Akvsenti K. een jaar cel uitgesproken, waarvan vier maanden met uitstel.