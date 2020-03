Aantal doden in Spanje door coronavirus stijgt boven 2.000: patiënten liggen op de grond door volle ziekenhuizen

In Spanje zijn op 24 uur tijd nog eens 462 mensen aan het nieuwe coronavirus bezweken, zo hebben de autoriteiten maandag meegedeeld. Daarmee is het dodental boven de 2.000 gestegen. De pandemie laat er zich enorm voelen: er duiken foto’s op van mensen die in ziekenhuizen op de grond liggen omdat er geen plaats meer is.

Sinds de uitbraak van de ziekte hebben 2.182 mensen in Spanje ze niet overleefd. Op drie dagen tijd is het aantal sterfgevallen meer dan verdubbeld in het na Italië meest getroffen land van Europa. Dat laat zich voelen in de ziekenhuizen: ze liggen overvol. Afgelopen weekend doken zelfs beelden op van patiënten die op de grond liggen in het Infanta Leonor-ziekenhuis in Madrid. Er zijn gewoon geen bedden meer vrij.

De overheid benadrukt dat het om een momentopname gaat en dat die mensen daarna wel degelijk een bed gekregen hebben. Toch waarschuwt ze ervoor dat mensen met andere klachten dan symptomen van het coronavirus niet meteen naar het ziekenhuis lopen. In sommige ziekenhuizen bieden drie keer meer mensen zich aan dan waar er plaats voor is.

Waar zondag 28.572 besmettingen waren geregistreerd, klom dit maandag naar 33.089 gevallen. Meest getroffen in Spanje blijft Madrid met 10.575 besmettingen en 1.263 sterfgevallen.