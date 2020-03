Tankwagen vol zout kantelt langs snelweg, liters mazout stromen weg

Zedelgem - Op de E40 in Loppem is maandagmorgen een tankwagen gekanteld. Die was met zout gevuld. De bestuurder kon zelf uit zijn cabine kruipen en werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeval gebeurde even voor zes uur in de richting van de kust ter hoogte van de afrit in Loppem. De chauffeur verloor er de controle over het stuur en de tankwagen ging aan het slippen. Die kantelde en belandde uiteindelijk op zijn zij tegen de vangrail.

De cabine raakte ernstig beschadigd, maar de bestuurder raakte er wel zelf uit. De man had pijn aan zijn rug en werd naar het ziekenhuis gebracht.

De tank, gevuld met zout, bleef intact. Door de hevige klap was er wel een lek in de mazouttank van de vrachtwagen geslagen. De brandweer werd opgetrommeld om dat van het wegdek af te kuisen.

Het takelen van de tankwagen was voor de hulpdiensten niet makkelijk. De rechter- en middenrijstrook waren enkele uren lang versperd. Dat duurde tot even na 12 uur. Al bleef de hinder beperkt omdat er tegenwoordig niet veel volk op de baan is.