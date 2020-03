3,5 jaar cel en vijf jaar rijverbod voor dodelijk ongeval op A12: “De openbare weg is geen sportcircuit”

De 27-jarige Giovanni F. uit Willebroek heeft in beroep een fikse strafverzwaring gekregen nadat hij in oktober 2016 een dodelijk ongeval had veroorzaakt op de A12 in Boom. Daarbij kwamen zijn neef Maxim Feryn (23) en vriend Tuncay Teker (22) om het leven.

Het verkeersongeval dat in oktober 2016 het leven kostte aan de 23-jarige Maxim Feryn en de 22-jarige Tuncay Teker was wel degelijk te wijten aan het onverantwoorde rijgedrag van Giovanni F. (27) uit Willebroek. Dat vindt de rechter die F. maandag in beroep schuldig heeft bevonden aan het ongeval waarbij zijn twee vrienden omkwamen. “Een strenge straf is nodig omdat Giovanni F. ervoor koos met een veel te hoge snelheid te rijden ondanks de hevige regenval, én daarbij zijn vriend Tuncay Teker uitdaagde om ook overdreven snel te rijden”, motiveert de rechtbank haar vonnis. “De beklaagde overschatte zichzelf als bestuurder toen hij de grenzen opzocht van het voertuig dat hij bestuurde. Hij overschreed de grenzen die hij door zijn welbewust rijgedrag opzocht toen hij de controle over het stuur verloor. Hij speelde een spel dat enkel verliezers kende. De openbare weg is geen speelterrein of sportcircuit.”

F. was in eerste aanleg door de politierechter veroordeeld tot twintig maanden cel, waarvan zes effectief, en een rijverbod van twee jaar. De jongeman ging in beroep tegen dat vonnis. Tijdens die zitting vorderde het Openbaar Ministerie vorige maand al een zwaardere straf van drie jaar gevangenis en vijf jaar rijverbod. De rechter gaf Giovanni F. maandag uiteindelijk een effectieve celstraf van 42 maanden, een rijverbod van vijf jaar en een boete van zesduizend euro. Aan de nabestaanden van de twee slachtoffers moet F. in totaal 95.398 euro schadevergoeding betalen.

Rupeltunnel

Het ongeval gebeurde op 15 oktober 2016, rond 2 uur ’s nachts. De BMW i8 die bestuurd werd door Tuncay Teker, en Maxim Feryn als passagier had, crashte toen met hoge snelheid tegen een verlichtingspaal, brak in drie stukken en vloog in brand. Feryn was op slag dood, Teker overleed kort na de crash in het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde nadat de i8 aangetikt werd door de BMW-M die bestuurd werd door Giovanni F.

Op basis van de camerabeelden van voor en in de Rupeltunnel berekende de wegpolitie dat de twee wagens op dat moment tussen 215 en 240 kilometer per uur reden. Een deskundige van de verdediging hield het op 150 kilometer per uur, wat ook nog altijd te snel is. Bij het uitrijden van de tunnel haalde F. de auto van Teker langs rechts in. Bij dat manoeuvre verloor F. de controle over het stuur en week hij uit naar links, waardoor hij de andere wagen raakte. “Giovanni F. is dan ook aansprakelijk voor het verkeersongeval waardoor hij onopzettelijk de dood veroorzaakte van zijn vrienden Tuncay Teker en Maxim Feryn”, aldus het vonnis.