Hij is zelf risicopatiënt en moet zich beschermen. Toch schenkt asbestslachtoffer Jan (49) mondmaskers aan zorgsector

Na een zoektocht op internet-webshops, kon Jan Geudens (49) via verschillende bestellingen 1.250 mondmaskers aankopen. Als risicopatiënt – hij overwon longvlieskanker na blootstelling aan asbest - houdt hij 50 exemplaren voor zichzelf. Alle andere mondmaskers schenkt hij aan de gemeenschap: de zorgsector en mensen die ze nodig hebben.

Jan Geudens woont al z’n hele leven in Kapelle-op-den-Bos, waar ook de Eternitfabriek staat. Hij kreeg in 2008 de diagnose mesothelioom of longvlieskanker, veroorzaakt door asbest en werd meteen ...