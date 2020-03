Kopzorgen voor Thomas Meunier en Timo Werner? Coronavirus kan toptransfers dwarsbomen: “Kijken in mistige glazen bol”

De voetbalcompetities in Europa en ver daarbuiten liggen momenteel stil. Daardoor werd het Europees kampioenschap al met een jaar uitgesteld, maar er dreigen nu ook gevolgen voor de zomertransfermarkt.

Zoals intussen bekend is, loopt het contract van Thomas Meunier bij PSG na dit seizoen af. De Rode Duivel werd de voorbije maanden al aan verschillende topclubs gelinkt. Van Manchester United en Juventus tot Borussia Dortmund. De ploeg van Axel Witsel en Thorgan Hazard wil Meunier er graag bij. Voetbalanalist en voormalig PSG-verdediger Jérôme Rothen (41) zei op Radio Monte Carlo onlangs nog: “Thomas Meunier heeft al getekend bij Borussia Dortmund. Deze info kan ik met grote zekerheid delen. Het is alleen nog niet officieel.”

Maar van die transfer komt mogelijk niets in huis. Technisch directeur Michael Zorc weet momenteel niet zeker of de Duitsers komende zomer wel voldoende geld overhouden om de nodige transfers te kunnen doen. Het is namelijk niet overal even duidelijk wat er gaat gebeuren met tv-gelden en clubs lopen ook veel inkomsten mis door de afgelaste/uitgestelde wedstrijden.

“Er is veel onzekerheid bij alle voetbalclubs”, zegt Zorc bij Kicker. “We weten dan ook niet wanneer we opnieuw kunnen spelen. Het wordt een vervelende zomer. Dit jaar komen er sowieso geen drie transfers op drie dagen tijd (verwijzend naar die van 75 miljoen in de zomer van 2019: Thorgan Hazard, Julian Brandt en Nico Schulz, red.). We moeten eerste deze crisissituatie aanpakken.”

Dortmund pakte afgelopen winter ook al zwaar uit met de aankopen van Erling Braut Haaland (RB Salzburg) en Emre Can (Juventus).

Foto: AP

Geen Anfield?

Ook Timo Werner zit met de handen in het haar. De vlotscorende spits van RB Leipzig - goed voor 27 doelpunten in 36 optredens dit seizoen - verlengde afgelopen zomer zijn contract bij de Duitse club en hield daarmee onder anderen Bayern München en Liverpool (even) op afstand.

Maar Werner liet wel een afkoopclausule van 60 miljoen in zijn contract opnemen. Te lichten voor eind april. Een prikje voor een net 24 jaar geworden topspits in wording? Klopt, tot het coronavirus de kop opstak. “Deze crisis raakt niet één industrie, maar heeft een globale impact”, aldus Markus Krösche van Leipzig. “We kunnen niet inschatten wat de marktwaarden binnen zes maanden nog dezelfde zijn als die van nu. In Engeland kampen ze met dezelfde issues.”

Krösche weet dus ook niet zeker of Liverpool nog wel 60 miljoen kan/wil besteden aan Werner. “Alles is mogelijk”, klinkt het. “We weten niet hoe de transfermarkt zich zal ontwikkelen. We staren momenteel in een erg mistige glazen bol. We weten namelijk niet hoe onze financiële situatie zal zijn en zeker niet die van andere clubs.”