Britse vrouw deelt wel heel gênant saunaverhaal: “En toen stond ik naakt in een bomvolle receptie, met enkel een zwemband om me heen”

Het openbare leven ligt ook in Groot-Britannië stil door het nieuwe coronavirus. Om haar volgers op Twitter te vermaken, besloot schrijfster haar bijna 10.000 volgers te trakteren op haar meest gênante ervaring. Een verhaal dat op enkele dagen tijd viraal ging, met meer dan 163.000 likes en bijna 40.000 retweets.

Het verhaal speelt zich een tiental jaar geleden af in Duitsland, waar de vrouw in kwestie samen met haar vriend genoot van een ontspannend reisje. Het koppel trok naar een wellness, maar daar liep het al snel mis. Na het uitkleden wilde Anbara Salam nog een handdoek pakken en haar vriend vervoegen in de sauna. De vrouw vergiste zich echter schromelijk van deur en bevond zich plots op de noodtrap, naakt en met de deur achter zich dichtgetrokken.

In paniek klopte ze op de deur, in de hoop dat een voorbijganger haar zou horen. Zonder succes. “Huilend liep ik naar beneden, terwijl ik probeerde uit te maken welk deel van mijn lichaam ik met dat kleine handdoekje zou afdekken. Mijn gezicht? Eén bil?”. Ook beneden kreeg de vrouw niet direct gehoor, maar vond ze wel een open deur. “Ik stond plots in een angstaanjagende kamer vol met grote pompen en elektrische machines. Vrienden, er is niets zoals naakt en wenend door een machinekamer te lopen. Uit paniek liep ik een servicelift in, terwijl ik elke borst om de beurt bedekte, en drukte ik alle knoppen in.”

Redder zonder handdoek

Anbara Salam ging een paar keer op en neer met de lift, die over een security camera beschikte. “Enerzijds wilde ik niet dat iemand dit zag, anderzijds wilde ik juist dat iemand me zag en kwam redden. Ik schoof mijn handdoek naar strategische plekken en begon te zwaaien naar de camera.” Met effect, want plots klonk er een stem door de intercom. “Ik wist dat het over mij ging, iets als ‘aan de naakte vrouw in de lift, stop met alle knoppen in te duwen’. Maar ik verstond geen Duits.”

Plots gingen de deuren open en stond er een reddende engel voor haar. Zonder handdoek weliswaar. “Hij zei iets in het Duits en deed teken dat ik moest volgen. Wat bleek? De enige manier om uit de nooduitgang te komen, was door het gebouw helemaal te verlaten en om de hoek via de receptie naar binnen te gaan, waar een rij mensen stond te wachten.”

Kreeft op de borsten

De vrouw vertelt dat ze even een ‘out of body’ ervaring had. “Een black-out van schaamte. Maar ik herpakte me, stopte met huilen en liet het handdoekje voor wat het was. Met het hoofd omhoog en schouders achteruit volgde ik de man, terwijl ik de starende en wijzende mensen negeerde. In de lobby was het zo druk. De man moest roepen om ons door te laten en het duurde minuten. Een oude vrouw gaf me haar zwemband in de vorm van een kreeft. De klauw rustte op mijn borsten.”

Het einde kwam in zicht, al was er nog even een weinig opmerkzame receptioniste. “Ze vroeg om mijn identiteitskaart. Ik had enkel een kreeft rond me. Waar in godsnaam zou ik mijn ID hebben?” Een kleine tien minuten vond Anbara Salam, huilend en in een handdoek, eindelijk haar vriend terug in de cafetaria van de wellness. Al verliep de hereniging niet helemaal naar wens. “In plaats van te vragen of alles goed was had hij het lef om slechtgezind te zijn dat ik hem een uur had laten wachten.”

As a public service in these stressful times I'd like to offer, as a palate cleanser, the most embarrassing moment of my life.



10ish years ago, my ex bf and I visited a spa in Germany. It's swimsuits in the pool but you have to be naked in the sauna.



Btw I speak no German. 1/ — Anbara Salam (@anbara_salam) March 16, 2020

