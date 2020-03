Twee Nigeriaanse voetballers sterven bij verkeersongeluk

De Nigeriaanse voetballers Ifeanyi George en Emmanuel Ogbu zijn zondag bij een auto-ongeval om het leven gekomen. Dat heeft de Nigeriaanse voetbalbond NFF laten weten.

Het duo voetbalde bij Enugu Rangers in thuisland Nigeria. De 26-jarige George was vicekapitein van het team en telde twee caps bij de nationale ploeg. Het tweetal was op weg naar Lagos na het opschorten van de Nigeriaanse competitie wegens de coronacrisis.

“We zijn in shock na het vernemen van het trieste overlijden van aanvaller Ifeanyi George en Emmanuel Ogbu, spelers van Enugu Rangers”, schreef de NFF op Twitter. “Beide voetballers waren betrokken bij een auto-ongeluk zondag. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar hun families en club.”