Politie sluit grens met Frankrijk af met berg aarde

Heuvelland -

Door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die werden getroffen om besmetting in te dijken, blijven de grenzen gesloten voor niet-essentiële verplaatsingen. In het West-Vlaamse Heuvelland nam de politie drastische maatregelen om te vermijden dat de - voornamelijk Franse - bestuurders de Zakstraat gebruiken om de grens over te steken. De sluipweg werd afgesloten met een berg aarde. De agenten gaven de automobilisten instructies over de weg die ze moeten volgen richting Frankrijk.