Vereniging van Artsensyndicaten waarschuwt: “We moeten vermijden dat artsen zelf bezwijken omdat ze ziek blijven werken”

In Frankrijk zijn drie artsen overleden aan de gevolgen van corona. In eigen land is het afdelingshoofd van de dienst intensieve zorgen in een ziekenhuis in Luik buiten strijd. De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten pleit voor extra voorzichtigheid en bescherming bij ziekenhuispersoneel. “Als je als dokter zonder het juiste materiaal boven een patiënt met corona hangt, is de kans op besmetting honderd procent.”