Op stap met de Brusselse ‘coronapatrouille’: “We merken dat er veel meer verklikkers zijn”

Zemst -

De Brusselse coronapatrouilles draaien overuren. Afgelopen weekend werd bewezen waarom. Zowel in het gewest als in de rand rond Brussel troepten heel wat mensen samen in de parken met een pak boetes tot gevolg. “Men denkt soms dat het een ver-van-mijn-bed-show is, maar wij doen dit wel voor ieders veiligheid.”